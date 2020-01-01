Fernando Muslera'nın acı günü
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AA
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.
Goal Türkiye ailesi olarak Fernando Muslera'ya ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2020
Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/qRYdWDdmau