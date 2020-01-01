Galatasaray

Fernando Muslera'nın acı günü

AA
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Fernando Muslera 05102019
AA
Uruguaylı file bekçisinin annesi yaşamını yitirdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Goal Türkiye ailesi olarak Fernando Muslera'ya ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

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