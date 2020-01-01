Fernando Muslera'nın acı günü

Uruguaylı file bekçisinin annesi yaşamını yitirdi.

'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Goal ailesi olarak Fernando Muslera'ya ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

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