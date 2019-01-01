Fernando Muslera'dan Volkan Demirel mesajı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Volkan Demirel ile ilgili paylaşım yaptı.

'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, futbolculuk kariyerini noktalayan ve 'nin teknik heyetinde görev almaya başlayan Volkan Demirel'e mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Uruguaylı eldiven, "8 yıl boyunca tüm mücadelen için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Futbolun Süperleri ödül töreninde Muslera için "O, benim canım kardeşim" açıklamasında bulunmuştu.