Canlı Skorlar
Süper Lig

Fernando Muslera'dan Ozan Kabak'a veda mesajı

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Fernando Muslera, Stuttgart'a transfer olacak olan Ozan Kabak'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların transferi için Almanya'nın Stuttgart Kulübü ile görüşmelere başladığı Ozan Kabak'a veda mesajı yayımladı.

Muslera, Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile fotoğrafının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..."

Editörün Seçtikleri

Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Ali Koç: Bu formanın içine beni koy, daha fazla gol atarım
Sonraki haber:
Milan'ı deviren Juventus, Süper Kupa'nın sahibi oldu: 1-0
Sonraki haber:
Balıkesirspor'u deviren Trabzonspor avantajı kaptı: 2-1
Sonraki haber:
Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber
Kapat