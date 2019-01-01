Fernando Muslera'dan Ozan Kabak'a veda mesajı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların transferi için Almanya'nın Stuttgart Kulübü ile görüşmelere başladığı Ozan Kabak'a veda mesajı yayımladı.
Muslera, Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile fotoğrafının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..."
Thanks for giving everything this 6 months , you are son of GS and will always be , but now is time to have a new adventure!......... good luck 🍀 and always enjoy 😊! Geçtiğimiz 6 ay boyunca herşeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler,Sen Galatasaray’ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı...İyi Şanslar,tadını çıkar ve yolun açık olsun...