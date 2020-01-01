Fernando Muslera'dan 'gelecek' açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesi 'da yayın yapan radyo kanalı M24'e konuşan Fernando Muslera, 'da mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir yabancı olarak uzun yıllardır bu takımda oynamak bana gurur veriyor. Bugüne kadar asla ayrılmamı istemediler. Takımı ne kadar sevdiğimi her zaman takdir ettiler" diye konuştu.

Geleceği hakkında da konuşan 34 yaşındaki kaleci, "Bir gün Uruguay'a dönmek istediğimi her zaman söyledim. Futbola Wanderers'ta başladım. Nacional'de oynadım. Dönüş kararını vermeden evvel beni isteye takımı incelemem gerekiyor. Kalesinde genç bir isme sahip olan bir takıma gitmek istemiyorum. Zaten Galatasaray'da iki yılım daha var. Sonrasında ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığından da bahseden Muslera, "Operasyondan üç hafta sonra koltuk değneklerini attım. Bu durum benim için bile sürpriz oldu. Şu anda yürümemde hiçbir sıkıntı yok. Henüz koşamıyorum ama beklenenden daha iyi durumdayım. Şu sıralar nörobilim ile ilgileniyorum. İlgi çekici ve güzel bir şey. Fiziksel antrenman yapamadığım için göz egzersizlerine başladım. Reaksiyon çalışması yapıyorum. Yeniden antrenmanlara başlayana kadar bunu yapacağım" dedi.