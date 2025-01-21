Fernando Muslera'yı taraftarlar ıslıkladı, Okan Buruk savundu

Dinamo Kiev beraberliğinde Galatasaray taraftarları Fernando Muslera'yı ıslıklarken deneyimli kaleciyi Okan Buruk savundu.

Fernando Muslera'ya taraftarlarından tepki sesleri

Muslera'nın hareketi gündem oldu

Okan Buruk yola onunla devam edeceğiz dedi

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi’nde 7’nci hafta mücadelesinde Galatasaray ve Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Mücadelenin son bölümünde Kiev ekibinin eşitliği sağlaması sonrası Galatasaray tribünlerinden tepki geldi. Fernando Muslera topla buluştuğu anlarda taraftarları tarafından ıslıklandı.

BÜYÜK RESİM: Muslera maç sonu giderken Okan Buruk tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Muslera "bitti" şeklinde bir jest yaparak direkt soyunma odasına gitti. Aynı zamanda TRT Spor'da yer alan habere göre; protestolardan sonra kale arkası tribünü Muslera'yı çağırdı. Muslera, gelmedi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şunlar söyledi: "3-3 sonrası tabii ki sesler çıktı. Buna bakmamak gerekiyor. Orada tepkiden ziyade mutsuzluk olarak görmek gerekiyor. Tekrar bir galibiyet için hafta sonu önemli bir adım atacağız. Tabii ki Nando duygusal bir insan, bu işlerden etkileniyor."

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"Çok büyük hizmetler verdi. Galatasaray şu an ligde yenilmeden gidiyorsa onun da çok büyük katkısı var. maç sonu taraftarlar yine onu çağırdılar. Destek olmaya çalıştılar. Onunla yola devam edeceğiz."