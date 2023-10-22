Fernando Muslera'nın Valentin Rosier tepkisi olay oldu: Derbi değil, bu görüntüler konuşuldu

İdil Erin Tetik
Fernando Muslera Valentin Rosier Galatasaray BesiktasGetty Images
MusleraV. RosierGalatasaray - BeşiktaşGalatasarayBeşiktaşSüper Lig

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yalnız Galatasaray kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu.

  • Fernando Muslera, Rosier kurtarışıyla takdir topladı
  • Rakibinin sakatlanmasını önledi
  • Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi

NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmada yalnız Galatasaray kalesini değil, rakibi Valentin Rosier'i de korudu.

MUSLERA NE YAPTI? Fernando Muslera, Valentin Rosier'in şut için hareketlenip kale direğine doğru kaydığı bir pozisyonda rakibinin direğe çarpmasını onu iterek engelliyor. Uruguaylı kaleci bu sayede Valentin Rosier'in sakatlanmasının önüne geçiyor.

BÜYÜK RESİM: Fernando Muslera bu hareketiyle hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı taraftarların takdirini topladı.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri