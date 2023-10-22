Fernando Muslera'nın Valentin Rosier tepkisi olay oldu: Derbi değil, bu görüntüler konuşuldu

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yalnız Galatasaray kalesini değil, aynı zamanda Valentin Rosier'i de korudu.

Fernando Muslera, Rosier kurtarışıyla takdir topladı

Rakibinin sakatlanmasını önledi

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi

NE OLDU? Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera karşılaşmada yalnız Galatasaray kalesini değil, rakibi Valentin Rosier'i de korudu.

MUSLERA NE YAPTI? Fernando Muslera, Valentin Rosier'in şut için hareketlenip kale direğine doğru kaydığı bir pozisyonda rakibinin direğe çarpmasını onu iterek engelliyor. Uruguaylı kaleci bu sayede Valentin Rosier'in sakatlanmasının önüne geçiyor.

BÜYÜK RESİM: Fernando Muslera bu hareketiyle hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı taraftarların takdirini topladı.