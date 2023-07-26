Fernando Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini Erden Timur açıkladı: Muslera planı ne?

Erden Timur, Fernando Muslera'nın bu sezon Galatasaray'daki son senesi olduğunu hatırlatarak oyuncunun geleceğini değerlendirdi.

Muslera sözleşmesinin son senesinde

Galatasaray'dan ayrılması yakın olabilir

Erden Timur, Muslera'nın kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu söylüyor

NE OLDU? Fernando Muslera, 2011'den beri formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesinin son yılında. Uruguaylı kalecinin sarı-kırmızılı ekiple yola devam edip etmeyeceği tartışılırken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Muslera'nın geleceğini masaya yatırdı.

NE SÖYLENDİ? Bloomberg HT'de katıldığı İşin Aslı programında konuşan Erden Timur şunları söyledi: "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz."

BÜYÜK RESİM: Fernando Muslera, 2011 yazında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olduğunda kulüpte böyle kalıcı bir iz bırakacağını muhtemelen kimse tahmin etmiyordu. Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de toplam 366 maçta görev aldı ve Süper Lig'in de unutulmaz oyuncularından birine dönüştü.