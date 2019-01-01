Fernando Boldrin: Küme düşmeyi hak etmiyoruz

Rizespor'un Brezilyalı yıldızı Fernando Boldrin, teknik direktör Okan Buruk ile iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Fernando Boldrin, ligde bulundukları konum hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya 5 maçta 13 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Boldrin, "Bulunduğumuz konum ilk yarıya oranla iyi gibi görünse de tehlike devam ediyor. İlk görevimiz, hızlı şekilde tehlikeli bölgenin dışına çıkarak üst sıralara tırmanmak." dedi.

"Herkes bu işe inandı. Özellikle ikinci yarıda takıma katılan kaliteli oyuncular, mevcut kaliteli oyuncularla birleşince, iyi bir grup oluştu. Bulunduğumuz konum ilk yarıya oranla iyi gibi görünse de tehlike devam ediyor. İlk görevimiz, hızlı şekilde tehlikeli bölgenin dışına çıkarak üst sıralara tırmanmak. Bu takım hiçbir şekilde alt lige düşmeyi hak etmiyor."

Boldrin, takımın teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çok farklı bir hava yakaladığına işaret ederek, "Okan Buruk çok değerli bir hoca ve çok iyi antrenman yapıyoruz. Bu durum sonuçlara yansıyor. Kendisini kanıtlamış, Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazanmış biri. Özellikle takımdaki dayanışmayı ve arkadaşlığı artırmada çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk ile daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Her maç çok zor. Yeni Malatyaspor maçı çok zor. Hazırlıklarımız sürüyor. Evimizde oynayacağımız bu maçı inşallah kazanırız. Taraftarımız bize çok destek veriyor. Onlar bizi cesaretlendiriyor. Böyle devam etmelerini istiyoruz."

"Şu anki mutluluğumla, doğru karar verdiğimi ifade edebilirim. Zor bir yarışın içerisindeyiz. Sezon sonunda inşallah kulübümle oturup konuşacağız. Burada olmak çok güzel."