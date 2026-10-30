Bu sert eleştirilerin fitilini, iki pilotun startın hemen ardından çarpıştığı Austin'deki ABD Grand Prix'si ateşledi.

Yarışa 12. sıradan başlayan İspanyol pilot, Haas'taki Esteban Ocon'u geçmeye hazırlanıyordu. Aynı anda Albon da ön sıralara ilerliyordu: Yarışa 17. sıradan başlayan Williams pilotu, ilk turda üç rakibini geride bırakmıştı. Ocon'u geçme hamlesi sırasında Alonso ile Albon'un yolları kesişti.

Williams aracı, iki kez dünya şampiyonu olan Alonso'nun Aston Martin'ine temas etti ve İspanyol pilotun aracında ciddi hasara yol açtı. Aracın tabanından da parçalar koptu. Yarışı 45 yaşındaki Alonso ancak 16. sırada bitirebildi.

Yarışın ardından sözleri de bir o kadar sertti: "Arka sıralardan başladığınızda bu riski her zaman alırsınız. Alex örneğinde gördüğümüz gibi, bence gridin son üçte birlik bölümündeki pilotlarda kalite eksikliği var. Sanırım önünde 11. viraj olduğunu ve sola dönmesi gerektiğini unuttu."

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Fernando Alonso'dan Aston Martin'e de mesaj

Tayland bayrağı altında yarışan Albon, suçlamalara henüz doğrudan yanıt vermedi ancak çarpışmayı kendi açısından anlattı: "Kaçmaya ve kerbe çıkmaya çalıştım ama bunu tam olarak başaramadım. Onun aracının hasar gördüğünü düşünüyorum. Kendi aracımın hasar gördüğünü ve yarışın geri kalanını kırık bir kanatla sürdürmek zorunda kaldığımı kesin olarak biliyorum."

Alonso, yaşananları kendi takımına geliştirme konusunda baskı yapmak için de fırsat olarak kullandı. Gelecekte bu tür risklerden kaçınma gereğine değinerek Aston Martin'e şu mesajı verdi: "Aracı, artık o kadar geriden start almak zorunda kalmayacağım kadar hızlı hâle getirmeliyiz."