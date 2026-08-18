Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, Blaugrana'nın resmi sezonunun başlamasına birkaç gün kala kalbini açtı ve takımdaki forma numarası değişikliklerinden, Manchester City'den gelen yeni transfer Rodri'ye yaptığı sıcak karşılamadan söz etti.

Katalan ekibi, La Liga'daki yolculuğuna önümüzdeki pazar günü akşam saat 21.30'da Martinez Valero Stadyumu'nda Elche ile oynayacağı karşılaşmayla başlamaya hazırlanıyor. Bu maç, yeni transferler Jordan, Adiyemi ve Bissio'nun yanı sıra Rodri ve Cancelo'nun resmi ilk çıkışlarına da sahne olacak.

Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodri'nin, daha önce Fermin'e ait olan 16 numaralı formayı giymesi planlanıyor. Fermin ise Ferran Torres'in ayrılmasının ardından boşalan 7 numaralı formayı giyecek.

Endülüslü yıldız, "Diari Ara" gazetesine verdiği samimi röportajda bu konuda şunları söyledi: "7 numara her zaman sevdiğim ve kulüp tarihinde büyük isimlerin giydiği bir numara. Boşta kalınca onu istedim ve ondan çok memnunum. 16 numarayı bırakmak beni biraz üzdü, çünkü A takımdaki sezonlarım boyunca onu çok sevmiştim. Ama emin ellerde olacağına ikna oldum."

Fermin, Rodri'yi övmekten de geri durmadı ve onu dünyanın en iyi ön libero oyuncusu olarak nitelendirdi: "O harika bir oyuncu, Ballon d'Or kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Milli takımda onunla birlikte oynadım ve mevkisinin en iyisi. Bize çok şey katacak."

Lopez, Teknik Direktör Hansi Flick ve Sportif Direktör Deco'nun bir numaralı hedefi olan Julian Alvarez konusuna da değindi. Atletico Madrid'in onu Barcelona'ya satmama konusundaki ısrarına rağmen şunları söyledi: "Ona çok hayranım, muhteşem bir oyuncu. Ama sonuçta o bir Atletico oyuncusu ve bizim oyun tarzımızla, tam anlamıyla uyum sağlayacağını düşünüyorum."

Sözlerini, 50 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olan eski takım arkadaşı Ferran Torres'e bir veda mesajıyla noktaladı: "Bunlar kişisel kararlar ve tüm bilgilere sahip değilim. Ama o harika bir takım arkadaşıydı ve ona her konuda başarılar diliyorum. Ona bir veda mesajı yazdım. Kararını kendisi verdi ve mutluluğu için mutluyum."