Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez, takıma katılan yeni transferlerden birinin sergilediği seviyeye hayranlığını dile getirerek, İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'un yaz transfer döneminde kendisini en çok şaşırtan transfer olduğunu vurguladı.

Fermin, sağ ayağının orta ayak tarağında yaşadığı kırık nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda yer alamamanın şokunu atlatmayı başardıktan sonra, sportif açıdan en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Güçlü bir şekilde geri dönerek hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı ile dikkat çeken bir seviyede performans sergiliyor.

Barcelonalı oyuncu, İspanya Ligi'nin ilk haftalarında 4 gol atıp iki gol pası vererek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Bu durum Luis de la Fuente'yi milli ara döneminde onu İspanya Milli Takımı'na davet etmeye yöneltti.

Fermin, İspanya Milli Takımı'nın Las Rozas'taki kampından "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda, Barcelona ve milli takımdaki seviyesi hakkında konuştu; ardından takımdaki hangi yeni transferin kendisini en çok şaşırttığı soruldu.

Fermin ilk olarak Rodri hakkında şunları söyledi: "Onu zaten tanıyordum, bu yüzden pek de şaşırmadım." Ardından tercihinin Gordon olduğunu açıklayarak şöyle dedi: "Newcastle ile Şampiyonlar Ligi'nde birkaç kez karşılaştık, ama onu pek fazla görmemiştim. Çok fazla maç izlemedim ve açıkçası çok şaşırdım."

Barcelonalı oyuncu, İngiliz kanat oyuncusunun yeteneklerini övdü ve onun takım için önemli bir katkı olacağını belirterek, "Bize çok yardımcı olacak bir oyuncu" dedi. Bu ifadeyle, geçen sezon aynı şekilde bulunmayan ve oyuncunun takıma kazandırabileceği unsurlara işaret etti.

Fermin'e göre Gordon, Barcelona içinde hızla uyum sağlamayı başardı ve takım arkadaşlarıyla da iyi bir uyum gösterdi. Bu durum, katıldığı andan itibaren takımla çıktığı maçlara da yansıdı. Aynı dönemde Fermin'in kendisi de sakatlıktan döndükten sonra güçlü performanslar sergilemeye devam ediyor.