Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in teknik seviyesinin gösterdiği büyük gelişim ve son maçlardaki dikkat çeken performansı ışığında, oyuncuyla sözleşme imzalamak için sunulan teklifler arttı. Oyunu ve gol katkıları dünyanın dört bir yanındaki birçok kulübün dikkatini çekince, Atletico Madrid karşısındaki karşılaşması oyuncuyla anlaşma yarışında yeni bir başlangıç noktasına dönüştü.

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İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona son günlerde Premier Lig kulüplerinden, geçen yaz transfer döneminde Katalan kulübüne ulaşan tekliflerin maddi değerini aşan 4'e kadar teklif aldı.

Chelsea o dönemde oyuncuyla anlaşmak için 70 milyon euro değerinde bir teklif sunmuştu, ancak Barcelona ve sportif direktör Deco, teklif edilen miktarın oyuncunun değeriyle hiçbir şekilde orantılı olmadığını düşünerek teklife yanıt verme zahmetine girmedi.

Ancak durum belirgin şekilde değişti; gazetenin öğrendiğine göre, Barcelona orta saha oyuncusuyla anlaşmak için 4 önde gelen İngiliz kulübünün sunduğu, değeri 100 milyon euroya ulaşan teklifler aldı.

Fermín López'i kadrosuna katmaya en çok ilgi gösteren kulüplerin başında Chelsea ve Manchester United geliyor; iki kulüp daha ise oyuncuyu Premier Lig'e taşıma isteklerini dile getirdi.

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Buna karşılık, Barcelona bu dosyada önemli bir güç noktasına sahip: Fermín López'in Katalan kulübünün formasıyla gelişimini sürdürme ve başarı elde etme isteğine sıkı sıkıya bağlı kalması. Zira oyuncu, tekliflerin değeri ne kadar yüksek olursa olsun ya da teklif sunan kulüplerin konumu ne kadar yükselirse yükselsin, kendisini kazanmaya yönelik tüm girişimleri görmezden geliyor.

Barcelona yönetimi de kendi payına, El Cambio oyuncusunun kaydettiği teknik gelişimin boyutunun farkında. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde sözleşmesini takımdaki mevcut konumuna uygun hale getirmek amacıyla temsilcileriyle yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Fermín, mevcut sözleşmesini Ocak 2026'da imzalamış olup, sözleşme 500 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli içeriyor ve geçerliliği 2031 yılına kadar uzanıyor; ancak sözleşme, orta saha oyuncusunun sportif düzeyde yaptığı büyük sıçramayla kıyaslandığında artık geride kalmış durumda.