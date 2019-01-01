Ferland Mendy, Real Madrid'de!

Real Madrid, Lyon forması giyen sol bek oyuncusu Ferland Mendy'nin transferini açıkladı.

, 2017'den beri ekiplerinden 'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Ferland Mendy ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Resmi internet sitesi üzerinden transferi duyuran Real Madrid, 19 Haziran 2019'da Mendy ile sözleşme imzalayacak. Lyon'un resmi açıklamasında yer alan bilgiye göre ise Real Madrid, Mendy için 48 + 5 milyon euro ödeyecek.

Lyon formasıyla 79 resmi maça çıkan Mendy, 3 kez ağları havalandırıp 7 asist yaptı.