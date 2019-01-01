Ferland Mendy, Real Madrid'de!
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Real Madrid, 2017'den beri Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Ferland Mendy ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
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Resmi internet sitesi üzerinden transferi duyuran Real Madrid, 19 Haziran 2019'da Mendy ile sözleşme imzalayacak. Lyon'un resmi açıklamasında yer alan bilgiye göre ise Real Madrid, Mendy için 48 + 5 milyon euro ödeyecek.
Lyon formasıyla 79 resmi maça çıkan Mendy, 3 kez ağları havalandırıp 7 asist yaptı.