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Ferland Mendy, Real Madrid'de!

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Real Madrid, Lyon forması giyen sol bek oyuncusu Ferland Mendy'nin transferini açıkladı.

Real Madrid, 2017'den beri Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Ferland Mendy ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. 

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Resmi internet sitesi üzerinden transferi duyuran Real Madrid, 19 Haziran 2019'da Mendy ile sözleşme imzalayacak. Lyon'un resmi açıklamasında yer alan bilgiye göre ise Real Madrid, Mendy için 48 + 5 milyon euro ödeyecek.

Lyon formasıyla 79 resmi maça çıkan Mendy, 3 kez ağları havalandırıp 7 asist yaptı.

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