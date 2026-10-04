Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson, nadir verdiği bir röportajda sağlığı ve demans hastalığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, 84 yaşındaki Manchester United efsanesi, kendi futbol tecrübelerinin kendisini geleceği konusunda endişelendirdiğini belirtti.

Ferguson, kardeşi Martin'in demansla mücadelesini desteklemek için büyük çaba sarf etti; bu kapsamda ona daha yakın olmak için Glasgow'da bir ev satın aldı.

Ferguson ayrıca, Jackie Stewart'ın efsanevi demansa karşı yürüttüğü mücadele de dahil olmak üzere, demans hastalığıyla ilgili hayır kurumlarının önemli bir destekçisi haline geldi.

Sir Alex Ferguson, "The Observer" gazetesine şunları söyledi: "Topa çok fazla kafa vurduğum için bunun konusunda kendim de endişeliydim."

Ferguson sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün futbolcular bu tecrübeyi yaşadı. Demans, yaşlanan herkes için bir mücadeledir. Bu konuda çok endişeleniyorsunuz. Kendime hep şöyle diyorum: '84 yaşındayım. 85 yaşına ulaşırsam her şey yolunda demektir.'"

Ferguson, 106 maç yapan ve 95 yaşına kadar yaşayan eski profesyonel boksör Jake LaMotta'dan ilham aldı; LaMotta'nın karakteri, Martin Scorsese'nin 1980 yapımı "Kızgın Boğa" filminde canlandırılmıştı.

Efsanevi teknik direktör ayrıca, demans hastalığıyla ilgili "Playlist for Life" hayır kurumunun kardeşi Martin'in yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Sir Alex sözlerine şöyle devam etti: "Beni tanıyor ve bu harika bir şey. Glasgow'da müzikle ilgili bir proje başlattılar; fikir şu: Onlara en sevdiğin tüm şarkıları içeren bir kutu veriyorsun. Çalması için sadece bir düğmeye basmaları yeterli ve bu, tüm anıları geri getiriyor."

Teknik direktörlük kariyerini 2013 yılında sonlandırmasına rağmen Ferguson, kulübü yerinde izlemek için yaptığı ziyaretlerle Manchester United'a olan sadık desteğini sürdürdü.

Kendisi de bir dizi sağlık sorunuyla karşılaştı; Ferguson, 2018 yılında geçirdiği beyin kanamasıyla ilgili yaşadığı endişeleri ortaya koydu ve hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 20 olduğunu açıkladı.

Manchester United efsanesi, mayıs ayında kulübün ezeli rakibi Liverpool'a karşı oynayacağı maç öncesinde yaşadığı bir başka rahatsızlığın ardından acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Ferguson geçen ay tıbbi bir bot giyerken görüntülenmiş, bunun aşil tendonundaki bir sorundan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı; buna rağmen moralinin yüksek olduğu ve tribünden United'a desteğini sürdürdüğü görüldü.



