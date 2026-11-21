İngiltere'nin eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sözleşme yenileme dosyasını ele alış biçimini bugün eleştirdi. Ferdinand, oyuncunun sağlık durumu ve sözleşme şartlarının medya üzerinden konuşulmasının, profesyonel ve seçkin bir imajla öne çıkmaya alışkın bir kulüp açısından doğru bir tavır olmadığını vurguladı.

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Ferdinand, bu açıklamaların zor bir dönemden geçen oyuncu üzerindeki baskıyı artırabileceğini düşünüyor.

Son günlerde geniş çaplı tartışmalara yol açan krize ilişkin yorum yapan Manchester United efsanesi, "X" hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bayern Münih bundan daha iyi bir kulüp... Jamal'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gelecekte kulüp açısından daha uygun şartlar için pazarlık yapmak istiyorlarsa, medyaya başvurmak yerine kesinlikle onunla ve ekibiyle konuşmaları gerekir."

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Ferdinand şöyle devam etti: "Medya ve kulüp yöneticileri bu durumu kamuoyu önünde konuşmasa bile, bunun Jamal için başa çıkılması yeterince zor bir süreç olduğu kesin."

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Ferdinand ayrıca şunları söyledi: "Bayern Münih, kendini her zaman seçkin bir şekilde ve pek çok kişinin hayranlık duyduğu profesyonel standartlarla ortaya koyan kulüplerden biri. Ne yazık ki bu meselede yaşananlar Bayern Münih'in tarzı değil."

Ferdinand'ın açıklamaları, Bavyera ekibinin üst düzey yöneticilerinden bazılarının oyuncunun sağlık durumunun ve eski seviyesine dönüp dönemeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğini, ayrıca sözleşmesinin mali yansımalarını kamuoyu önünde dile getirmesinin ardından Musiala'nın kulüpteki geleceğine dair tartışmaların alevlendiği bir dönemde geldi.

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Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, oyuncunun sağlık sorunları ve yaşadığı sakatlıklar öncesindeki seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda şüphelerini dile getirerek tartışma yaratmıştı.

Hoeneß, Alman milli oyuncunun şu anda ortaya koyabileceği performansın, sözleşmesinde üzerinde anlaşılan mali şartlarla örtüşmeyebileceğine dikkat çekmişti.

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Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen de bu endişelerin bir kısmına katıldığını belirterek, Bayern'in oyuncunun geleceğini görüşmek üzere ailesi ve temsilcileriyle masaya oturmadan önce durumundaki gelişimi değerlendireceğini açıkladı.

Aynı doğrultuda, eski CEO ve mevcut denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge de Musiala'nın aldığı yüksek maaş göz önünde bulundurulduğunda, oyuncunun eski seviyesine dönememesi halinde kulübün bu durumu nasıl yöneteceğini düşünmesinin doğal olduğunu ifade etti.

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Şubat 2025'te yeni bir sözleşme imzalayan Musiala'nın Bayern ile kontratı 2030 yazına kadar devam ediyor.

Eleştiriler Ferdinand ile sınırlı kalmadı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO) da bugün yayımladığı açıklamada, Bayern yöneticilerinin Musiala'nın sözleşmesine ilişkin tekrarlanan açıklamalarından duyduğu endişeyi dile getirdi ve bu açıklamaların olası müzakereler öncesinde oyuncu ile temsilcileri üzerinde bir baskı aracı olabileceğini belirtti.

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Federasyon, oyuncunun geleceğinin ve sağlık durumunun kamuoyu önünde tartışılmasının, iyileşme sürecinde üzerindeki baskıyı artırdığının altını çizdi ve kulübü, meseleyi açık bir medya tartışmasına dönüştürmek yerine sözleşmeyle ilgili her türlü çekincesini Musiala ve temsilcileriyle yapılacak özel görüşmelerde dile getirmeye çağırdı.