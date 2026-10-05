Manchester United efsanesi İngiliz yıldızı Rio Ferdinand, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'a, devam eden milli ara döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo ile yaşadığı kriz nedeniyle ateş püskürdü.

Portekizli teknik direktörün, Avrupa Uluslar Ligi'nin 2. haftasındaki Norveç karşılaşmasında "Don"u sahaya sürmeme kararı almasının ardından Jesus ile Ronaldo arasında ateşli bir kriz patlak verdi; teknik direktörün yarım saatlik bir süre için kendisinden yararlanmak amacıyla Al Nassr yıldızından ısınma hareketleri yapmasını istemesine rağmen.

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Jesus konuyu, maçın koşullarının kendisini Ronaldo'yu sahaya sürme kararından geri adım atmaya ittiği şeklinde açıkladı ve Al Nassr yıldızının oyuna girmemekten duyduğu rahatsızlığa yorum yapmayı reddetti; bunu, teknik direktör ve ilk sözün sahibi olanın kendisi olduğu, Cristiano'nun ise fikirlerini değiştirmeyeceği şeklinde açıkladı. Bu durum, Cristiano'nun kamptan ayrılmasına yol açtı.

Ferdinand, "rio presents" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo son derece kötü bir muameleye maruz kaldı ve kendisine uygun olmayan bir şekilde davranıldı; o, futbol dünyasında büyük bir tarihe sahip biri."

Şöyle devam etti: "Jesus, Ronaldo'ya karşı iyi davranmadı ve ona bu şekilde muamele etmeye karar verdi, ancak bunun hiçbir açıklamasını bulamıyorum; bu teknik direktör kendini Alex Ferguson ya da Pep Guardiola sanıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kendisini neden büyük teknik direktörler arasına koyduğunu bilmiyorum, buna bir açıklama bulamıyorum; Cristiano Ronaldo'ya gereken şekilde saygı göstermesi gerekiyordu."

Belirtmek gerekir ki, Portekiz Futbol Federasyonu krizi sonlandırmaya ve Ronaldo'yu, kariyerini tarihine yakışır bir şekilde noktalaması için bir sonraki kampa geri döndürmeye çalışıyor; ancak futbolun tarihi gol kralı şu ana kadar hiçbir konuda yorum yapmadı ve gerçeği daha sonra açıklayacağını vurguladığı bir açıklamayla yetindi.



