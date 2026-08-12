Rio Ferdinand, Rodri sezon boyunca formunu korumuş olsaydı, Manchester City'nin geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanacağını düşünüyor.

Arsenal, geçtiğimiz mayıs ayında 2004'ten bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak Manchester City'nin yedi puan önünde yer aldı; ancak Rodri, sakatlığı nedeniyle turnuvada 17 maça çıkamadı.

Ferdinand'ın YouTube'daki "Rio Ferdinand Presents" podcast'inde yaptığı açıklamaları Metro sitesi aktardı: "Rodri geçen sezon sakatlanmadan her maça ilk 11'de başlayıp oynasaydı, Manchester City ligi kazanırdı. Arsenal'ı küçümsemek istemiyorum ama Rodri on maç daha oynasaydı, City şampiyonluğu kazanırdı."

Ve ekledi: "Bu bir tesadüf değil. İspanya Milli Takımı'na gitti ve oradaki en önemli oyuncuydu, Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazandı ve onların şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı oldu. Ayrıca Ballon d'Or'u da kazandı; her şeyi başardı."

Devasa zorluklar

Eski Manchester United yıldızı, özellikle Pep Guardiola'nın başarılarla dolu yılların ardından ayrılması ve Rodri'nin de Etihad Stadyumu'ndan ayrılmaya yaklaşmasıyla birlikte City'nin büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Ferdinand şu uyarıda bulundu: "Manchester City sadece Guardiola'yı kaybetmedi, şimdi de (Barcelona'ya) Rodri'yi kaybedecek gibi görünüyor. Bu ikisi, son yedi ya da sekiz yılda kulübün en önemli iki insanı."

Ve devam etti: "Teknik direktör değişikliğinin ardından şimdi de takımlarının en önemli ve en öne çıkan oyuncusunu kaybediyorlar. Son sekiz ya da dokuz yılda korudukları düzeyde rekabet edebilmek için City'nin bu sezon devasa bir zorlukla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum."

Buna karşılık Ferdinand, Rodri'nin yeteneklerini övdü ve Barcelona'ya transfer olmasının Katalan ekibini çok daha tehlikeli bir rakip haline getireceğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Barcelona onunla anlaşırsa, bu sezon (rakipler için) gerçek bir sorun haline gelecek; çünkü Rodri şu an dünyada herhangi bir takım için en önemli futbolcu ve son yıllarda da öyleydi. Birinci sınıf bir oyuncu ve seçkin bir profesyonel."