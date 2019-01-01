Ferdi Kadıoğlu'nun yeni öğretmeni Emre Belözoğlu

Sarı lacivertli ekibe birleştirici güç olarak katılan Emre Belözoğlu, takımın genç ismi Ferdi Kadıoğlu ile yakından ilgileniyor.

'i 5-0'la geçen 'de Ferdi Kadıoğlu da ik kez resmi bir maçta sarı lacivertli seyircilerin önüne çıkmıştı.

Genç oyuncu kısa sürede ortaya koyduğu performansla taraftarın gözüze girerken attığı golle de hem camiaya hem de kendine büyük bir moral verdi.

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Aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan Emre Belözoğlu ise takımdaki ağırlığını hissettiriyor. Ali Koç yönetiminin takım içini birleştirici güç olarak kadroya kattığı Emre, hem yabancı oyuncularla hem de genç oyuncularla yakından ilgileniyor.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; tecrübeli oyuncu, özellikle Ferdi Kadıoğlu’nu adeta yanından ayırmıyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Emre abi her konuda bana çok yardımcı oluyor. İdmanlarda yakından ilgileniyor, neler yapmam gerektiğini, hangi yönlerimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Maçlardan önce de benimle konuşuyor. Ondan çok şeyler öğreniyorum. Emre abinin bizimle olması, takımdaki tüm gençler için önemli bir şans" ifadelerini kullandı.