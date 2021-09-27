Ferdi Kadıoğlu'na, Kanada Milli Takımı'ndan teklif

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu, hangi milli takımı tercih edecek?

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan resmi davet geldi. Peki, genç orta saha oyunucu nasıl bir karar verecek?

Türkiye Milli Takımı ve Hollanda Milli Takımı'ndan şimdilik bir teklif almayan Ferdi Kadıoğlu'nun, gelen tekliflere göre önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

Özellikle bu sezon performansı artan ve Fenerbahçe Teknik Drektörü Vitor Pereira tarafından sol kanat bek olarak görevlendirilen Ferdi Kadıoğlu'na, Kanada Milli Takımı'ndan davet geldi. Fenerbahçe'nin genç orta saha oyunucusunun, Kanada Milli Takımı'na vereceği cevap merak ediliyor.

Ferdi kadıoğlu kimdir?

Hollanda'nın, Arnhem kentinde dünyaya gelen 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu, ESA Rijkerdswoerd altyapısında futbola başladı. Daha sonra bedelsiz olarak başka bir Hollanda takımı olan NEC Nijmeden'e transfer olan genç orta saha oyunucusu, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ferdi Kadıoğlu, ilk transfer olduğu dönemlerde pek fazla forma şansı bulamadı. Karşılaşmaların ikinci yarılarında, teknik direktörler tarafından hamle oyuncusu olarak düşünülen genç oyuncu, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe teknik direktörü olmasının ardından adeta yeni bir transfer niteliği kazandı. Portekizli teknik adamın oyun formatında, sol kanat beki olarak görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 2021-22 sezonunda şu ana kadar toplamda 9 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 2 asistlik performansıyla göz doldurdu.