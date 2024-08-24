Ferdi Kadıoğlu transferini, Avrupa basını nasıl yazdı? "Harika bir yatırım"

Fenerbahçe'den Brighton'ın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu'nun transferini Avrupa basını nasıl yazdı?

Ferdi Kadıoğlu artık Premier Lig'de

Manchester United ile Brighton istiyordu

Avrupa basını ne söyledi?

NE OLDU? Fenerbahçe'de bir süredir beklenen ayrılık gerçekleşti ve Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın yolunu tuttu. Peki Avrupa basını bu transferi nasıl yazdı?

NE SÖYLENDİ? Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi, Avrupa basınında şu şekilde yankı buldu:

CENTRE DEVILS (İngiltere): Brighton, Manchester United'ı yenerek Türk milli futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de ve Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici performansın ardından Türk oyuncu, M.United'ın sol bek adayları listesinin üst sıralarındaydı.

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TUTTO MERCATO (İtalya): Juventus için çok pahalı. Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gidiyor. Milli takımıyla 2024 Almanya Avrupa Şampiyonası macerasında çok iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki sol bek için harika bir yatırım.

VOETBAL PRIMEUR (Hollanda): Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler'in daha önce en büyük hedef olarak gösterilen Kadıoğlu'na çok meraklı olduğu bildiriliyor. Genç antrenör, savunma oyuncusunun gelmesi için yönetime baskı yaptı ve bu dileği gerçekleşti.

VOETBAL ZONE (Hollanda): Kadıoğlu geçen yaz harika bir Avrupa Şampiyonası oynadı ve bu da Borussia Dortmund'un ilgisini çekti. Almanlar, Ian Maatsen'in yerine Kadıoğlu'nu transfer etmek istedi ancak Fenerbahçe'nin fiyat etiketini çok yüksek buldu.

TRANSFERMARKT (İsviçre): Fenerbahçe, Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini onayladı: Transfer paketi açısından Sacha Boey ile aynı seviyede. Boey'nin geçen Ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinde aynı meblağ elde edilmişti.

KICKER (Almanya): Birkaç haftadır Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e gideceği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Şimdi 24 yaşındaki futbolcunun 35,2 milyon avroya mal olması bekleniyor ve bu da onu Süper Lig tarihindeki en pahalı satış yapıyor.

ABOLA (Portekiz): Rekor satış: Mourinho takımın yıldızını Premier Lig'e kaptırdı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışına imza atacak.