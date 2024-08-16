Ferdi Kadıoğlu transferinde 150 milyon euro'luk detay

Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olmaya hazırlandığı Brighton'da bu sezon 150 milyon euro'luk detay dikkat çekti.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton yolunda

150 milyon euro'luk detay dikkat çekti

Ferdi rekor kırabilir

NE OLDU? Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olmaya hazırlanıyor. Söylenenlere göre, Brighton, Fenerbahçe'ye 24 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif yaptı. Böylece İngiliz kulübünün bu sezon yaptığı transfer harcaması dikkat çekti.

BÜYÜK RESİM: Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu transferini resmiyete dökmesi durumunda kulübün bu sezon transfere harcadığı para 150 milyon euro seviyesini geçecek. Newcastle'dan Yankuba Minteh'i 35 milyon euroya kadrosuna katarak bu sezonki en yüksek bedelli transferini yapan Brighton'ın diğer hamleleri şu şekilde: Mats Wieffer (30 milyon euro), Brajan Gruda (30 milyon euro), Ibrahim Osman (19.5 milyon euro), Malick Junior Yalcouye (7 milyon euro).

Şimdiye kadar 121.5 milyon euro transfer harcaması yapan Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu 35 milyon euro'ya alması halinde bu seviyeyi 150 milyon euro'lara çekecek.

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Ayrıca Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olması halinde Türk futbol tarihine geçecek. 35 milyon euro'ya transfer olacağı iddia edilen 24 yaşındaki oyuncu, Cenk Tosun'u geride bırakarak en yüksek bedelli Türk transfer olarak tarihe geçecek.