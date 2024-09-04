Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz Fenerbahçe hamlesi: Kulüp yetkililerini aradı

Brighton'a transfer olup İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz bir telefon geldi.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oldu

Fenerbahçe'ye sürpriz bir çağrı yaptı

Özlemini gidermek istiyor

NE OLDU? Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki başarılı performansının ardından bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer oldu. Kariyerine Premier Lig'de devam edecek olan 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye şimdiden özlem duymaya başladı.

BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kulüp yetkililerini arayarak Samandıra'ya ziyarette bulunmak için izin istedi.Eski takım arkadaşlarını özleyen milli futbolcu, teknik heyet ve personel ile de hasret gidermek için milli arada İstanbul'a geri dönecek.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için KAP'a yaptığı bildirimde Brighton'ın 5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeyeceğini açıklamıştı.

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Brighton'a transfer olduktan sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, takımının Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyememişti. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla 204 maça çıktı.