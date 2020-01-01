Ferdi Kadıoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Göztepe maçında attığı gollerle bir ilk yaşadı.

Süper Lig'in 30. haftasında 'yi konuk eden 'de takımın genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, maçın ilk yarısına damgasını vuran isim oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Ferdi, 45+2. dakikada ise ceza sahası dışından harika bir gole daha imza atarak hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti.

20 yaşındaki oyuncu böylece kariyerinde ilk defa bir maçta iki gole imza attı.

Daha fazla takım

Ferdi bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 27. resmi maçta 6. golüne ulaştı.