Ferdi Kadıoğlu için çıldırdılar! Fenerbahçe'ye astronomik teklif...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig'den yeni bir teklif geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’na talip olan Brighton’ın Fenerbahçe’nin kapısını rekor bir teklifle çaldığı ortaya çıkmıştı. 27 milyon Euro’luk teklif reddedilmişti.

Fenerbahçe yönetimi, her fırsatta Ferdi’yi satmayacağını duyurdu ve bunun üzerine masaya yeni teklifler de konmaya başlandı.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Son olarak İngiliz ekibi Brighton, milli oyuncu için rakamı yeniledi ve 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu. Sarı-lacivertlilerin düşüncesi aynı. Mourinho’nun kesin kesinlikle Ferdi'nin takımda kalmasını istediği biliniyor.

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'Bizi heyecanlandırmıyor!'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için, "Ferdi'nin değeri 30 Milyon euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Ferdi'ye gelen 30 Milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor." demişti

Sezon performansı

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkarken toplamda 4.324 dakika süre aldı. Kadıoğlu, 3 gol attı ve takımına, 5 asistlik katkı sağladı.