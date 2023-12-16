Fenerbahçe'deki performansıyla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor.

Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Sağ bek sonrası sol bek bölgesinde de son derece verimli işlere imza atan Ferdi Kadıoğlu transferin de gözdesi konumunda. Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devi, milli futbolcuyu kıskacına almış durumda. Kadıoğlu için son iddia ise Alman basınından geldi.

İddialar neler?

NTV Spor'un, Derwesten'i kaynak gösterip derlediği habere göre Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.

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Yeni transferi Ramy Bensebaini'den beklediği verimi alamayan Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu ocak ayında kadrosuna katmak istediği haber detayında yer aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Borussia Dortmund için çok fazla olduğu vurgulandı.

Bu sebeple Alman ekibinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalabileceği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'na Bayern Münih'in de talip olmasının Borussia Dortmund'un önündeki bir diğer sorun olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.