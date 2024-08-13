Ferdi Kadıoğlu geleceği için son tercihini yaptı

Brighton ve Manchester United'ın teklifte bulunduğu iddia edilen Ferdi Kadıoğlu iki takım arasında seçimini yaptı.

Ferdi'nin Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde

Brighton ve Manchester United devrede

24 yaşındaki oyuncu tercihini yaptı

NE OLDU? Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu için ayrılık yakın olabilir. 24 yaşındaki oyuncuya Brighton ve Manchester United'ın teklif yaptığı iddia edilirken Ferdi Kadıoğlu iki takım arasından tercihini yaptı.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre Ferdi Kadıoğlu, Brighton ve Manchester United arasından tercihini yaptı. Buna göre milli futbolcu kulüplerin anlaşması durumunda Manchester United'a gitmeye daha sıcak bakıyor.

Brighton'ın teklifi 35 milyon euro olurken, Manchester United'ın teklifi bu rakamın altında kaldı. Manchester United teklifini güncelleyecek ve ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Fenerbahçe yönetimi ise Ferdi Kadıoğlu'nu cazip tekliflere rağmen kadroda tutmak istiyor.

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NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho ise dün düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu için şunları söylemişti: "Bir şeyler başarmak isteyen takımlar kadrolarını geliştirmeli ve en iyi oyuncularını kaybetmemeli. Ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum ama benim üzerimde bir konu. Kendisi harika bir profesyonel ve çok iyi bir çocuk. Çok iyi antrenman yapıyor, umarım takımda kalır."

Fenerbahçe 2 yıl daha sözleşmesi olan Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunun başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer olmuştu.