Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk golünü attı

- Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'da ilk gol
- Wolverhampton ağlarını havalandırdı
- Rekor bonservisle transfer olmuştu
NE OLDU? İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton evinde Wolverhampton'ı konuk ederken karşılaşma 3-2 Brighton üstünlüğüyle sonuçlandı.
Brighton'a turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.
44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1. dakikada Thomas Doyle'un golleri Wolverhampton'a yetmedi.
Brighton'ın Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ferdi 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna girerken, 3 dakika sonra Wolverhampton filelerini havalandırdı. Türk futbolcu yeni takımında ikinci resmi maçında ilk golünü atmış oldu.