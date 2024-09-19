Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk golünü attı

Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz takımındaki ilk golünü attı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'da ilk gol

Wolverhampton ağlarını havalandırdı

Rekor bonservisle transfer olmuştu

NE OLDU? İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton evinde Wolverhampton'ı konuk ederken karşılaşma 3-2 Brighton üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brighton'a turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1. dakikada Thomas Doyle'un golleri Wolverhampton'a yetmedi.

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Brighton'ın Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ferdi 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna girerken, 3 dakika sonra Wolverhampton filelerini havalandırdı. Türk futbolcu yeni takımında ikinci resmi maçında ilk golünü atmış oldu.