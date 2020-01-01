Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu çalıştırdı

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'yi Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel hazırladı.

, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Isınma ve ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, pas ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.