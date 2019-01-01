Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike

Sarı lacivertliler, bu sezon ilk kez uygulanan "Kulüp Lisans Talimatı" gereği TFF tarafından yaptırıma uğrayabilir.

'nin devre arasında transfer yapıp yapamayacağı TFF ile görüşmelerin sonrasında belli olacak.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler bu sezon ilk kez uygulanan Kulüp Lisans Talimatı gereği federasyon tarafından yaptırıma uğrayabilr.

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TFF sezon başında her kulüp için harcama limiti açıkladı. Kulüpler, futbolcu (maaş ve prim), teknik heyet ve menajerlik ücreti harcamalarında bu limitin üzerine çıkarsa yeni talimat gereği ceza alacak. Bu limit Fenerbahçe için 206 milyon 431 bin 081 TL. Sarı- lacivertlilerin 31.10.2019 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde oyuncu ve teknik ekip gideri ise 65.1 milyon Euro (412 milyon 734 bin TL).

Sarı lacivertlilerin KAP'a yaptığı bildirime göre gider bütçesi, TFF'nin verdiği limitinin neredeyse iki katı olarak belirlendi. Fenerbahçe bu nedenle TFF ile aralık ayında bir görüşme yapacak.

TFF nasıl yaptırımlarda bulunacak?

TFF, takım harcama limiti aşımının yüzde 5'e kadar aşılması durumunda ihtar, yüzde 6 ila 10 arasında aşılması durumunda kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşılması durumunda transfer yasağı, yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası, yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası, yüzde 26 ve üzeri aşılması durumunda 3 puan silme cezası uygulayacak. Puan silme cezalarına ek transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası verilecek.