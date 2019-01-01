Fenerbahçe'ye yeni Kosovalı: Florent Hadergjonaj

Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi'in milli takımdan arkadaşı olan Huddersfield'ın sağ bekini takibe aldı.

'de Vedat Muriqi'nin Kosova formasıyla EURO 2020 Elemeleri'nde gollerine devam etmesi sevinç yarattı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, Muriqi'in takımı Kosova'nın Karadağ'ı mağlup ettiği karşılaşmada görev alan 'ın 25 yaşındaki sağ beki Florent Hadergjonaj'ı takibe aldı.

Önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'e asist yapan sağ beki kadrosuna katmayı düşünüyor.

Haberin devamı aşağıda

Sezon sonunda hem Isla'nın hem de Dirar'ın sözleşmesinin bitecek olması, sarı lacivertli ekibi bu bölgede arayışa iten önemli bir faktör oldu.

Fenerbahçe, sağ ve sol bek pozisyonları için yerli opsiyonları da değerlendiriyor.

Florent Hadergjonaj, İngiltere Championship'te yer alan Huddersfield ile bu sezon 8 karşılaşmada görev aldı.