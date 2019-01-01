Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Victor Moses'dan kötü haber

Son güncelleme
Yorum()
Depo Photos
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in ilk haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında şok edici bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Haberin devamı aşağıda

Öte yandan, tedavileri devam eden Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in bugünkü yenilenme antrenmanında takımla çalıştığı aktarıldı.

Editörün Seçtikleri

Haber Global'in iddiasına göre Moses'ın sahalara dönüşü 5 haftayı bulacak. 

28 yaşındaki futbolcu, 5-0 kazandıkları Gazişehir maçında 1 gol atmıştı. 

Kapat