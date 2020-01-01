Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber
Yorum()
Depophotos
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Sivas Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Mbwana Samatta'nın son durumu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide 29 Kasım Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.