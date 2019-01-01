Fenerbahçe'ye Moses şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalacak
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de devre arası takıma katılan Victor Moses'tan kötü haber geldi.
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beIn Sports'un haberine göre, kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses'ın iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu Alanyaspor deplasmanını ve iç sahada oynanacak olan Trabzonspor mücadelesini kaçırabilir.
Sarı lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu devre arası transfer sezonunda Premier Lig ekibi Chelsea'den bir buçuk yıllık kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Moses, bu maçlarda iki gol atıp bir de asist yaptı.