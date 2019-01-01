Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber

Sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalan Hasan Ali Kaldırım, milli maç arasının ardından ilk maçta sahalara dönüyor.

'de Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında en çok konuşulanların başında yapılan defans hataları geliyor. Sakatların iyileşmesiyle bu alanda sorunun çözüleceğine inanan teknik ekibe Hasan Ali Kaldırım'dan güzel haber geldi.

Sabah Gazetesinin haberine göre; 'ye giden, New York'ta tedavisi devam eden ve taban çatlağı tamamen iyileşen Hasan Ali'nin birkaç gün içerisinde İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

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29 yaşındaki oyuncunun maç eksiği dışında Yukatel mücadelesinde oynamasına hiçbir engelin kalmadığı da öğrenildi.

Dirar da ameliyat olacak

Hasan'ın bu haberinin ardından Nabil Dirar'la ilgili ameliyat ve tedavi sürecine start verildi. Dirar'ın bugün veya yarın ameliyat olacağı, ardından 1 aylık tedavi nedeniyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Kasık fıtığı bulunan Faslı oyuncu, lig başından bu yana Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğu nedeniyle ameliyatını erteliyor ve maçlara iğneyle çıkıyordu.