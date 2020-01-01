Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues şoku
Yorum()
AA
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nün konuğu olacak. Sarı-lacivertlilere bu maç öncesi Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi.
Takımın Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues'in sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edildi. Yeşil Burun Adalı oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."