Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Max Kruse'den

Sarı lacivertlilerde sakat oyuncuların artması teknik ekibi zorluyor.

Yukatel maçı hazırlıklarını sürdüren 'de sakat oyuncular arasına Max Kruse de dahil oldu.

Sakatlıkları bulunan Viktor Moses, Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'ndan sonra kasığında ağrı hisseden Kruse’nin de salı günkü antrenmana çıkmaması iyice keyifleri kaçırdı.

Hürriyet'in haberine göre son antrenmanda tek başına özel programla çalışan Alman futbolcunun Denizlispor maçına yetişmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı ancak oynamama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Alman futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 5 asist yaparak takımını sırtlayan isimlerden biri haline geldi.