Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Berke Özer'den kötü haber

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Belçika'nın Westerlo ekibinde kiralık olarak oynayan genç file bekçisi menisküs ameliyatı geçirdi

Fenerbahçe, 2018 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo ekibine kiralamıştı.

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken genç file bekçisinden sarı lacivertli ekibe kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 yaşındaki eldivenin menisküs ameliyatı geçirdiği duyuruldu.

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Genç kalecinin sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz bilinmiyor.

Berke Özer, bu sezon Westerlo formasıyla görev aldığı 14 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapamayı başardı.

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