Fenerbahçe'ye Berke Özer'den kötü haber

Belçika'nın Westerlo ekibinde kiralık olarak oynayan genç file bekçisi menisküs ameliyatı geçirdi

, 2018 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Berke Özer'i 'nın Westerlo ekibine kiralamıştı.

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken genç file bekçisinden sarı lacivertli ekibe kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 yaşındaki eldivenin menisküs ameliyatı geçirdiği duyuruldu.

Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir.



Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır.



Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/WiIqrfmM8V — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 19, 2019

Genç kalecinin sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz bilinmiyor.

Berke Özer, bu sezon Westerlo formasıyla görev aldığı 14 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapamayı başardı.