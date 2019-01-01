Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse'yi daha yakından tanıyın.

2018-19 sezonunu istediği gibi geçiremeyen önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Bu çalışmalar kapsamında uzun süre peşinden koştuğu Max Kruse transferini bitiren sarı lacivertliler, hücum hattına önemli bir takviye yaptı.

Peki Max Kruse kimdir, kariyerinde kaç gol atmıştır, kaç kez milli takım forması giymiştir ve bugüne kadar hangi başarıları elde etmiştir…

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Max Kruse kimdir?

19 Mart 1988’de ’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek’te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier’e transfer olan Kruse, 2006 yılında ile sözleşme imzaladı. Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, , Borussia ve ’da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013’te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Geçen sezon takımının vazgeçilmez oyuncusu oldu

2018-19 sezonunda Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11’de bulunan Kruse, 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.