Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a ayak bastı.

'nin, transferi için İngiltere'nin Queens Park ile anlaştığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Bright Osayi-Samuel bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.