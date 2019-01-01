Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

Gelecek vadeden oyuncular transfer etmeyi isteyen Fenerbahçe için yeni hedef Allahyar Sayyadmanesh.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'nin İranlı Allahyar Sayyadmanesh'in transferini tamamladığı konuşuluyor.

'de kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertliler forvet bölgesinde yaşadığı sorunu İranlı genç santrforla çözmeye çalışacak. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir, kaç kez milli olmuştur ve bugüne kadarki başarıları nedir...

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

29 Haziran 2001 doğumlu olan Sayyadmanesh futbolla 2011'de Arash Amol takımında tanıştı. Burada geçirdiği iki senede dikkatleri üzerine çeken İranlı golcü, ülkenin önemli takımlarından İstiklal'e transfer oldu. 2014'te Saipa altyapısının da formasını giyen Sayyadmanesh 2018'de İstikal'e geri döndü.

İngilizlerin ünlü gazetesi The Guardian tarafından da geleceğin en iyi 60 genç futbolcu arasında gösterilen golcü oyuncu, ülkesinin altyaş milli takımlarında da forma giydi. İran'ın çeyrek final oynadığı 2017'de 'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda da oynayan Sayyadmanesh bu turnuvada 3 gol atmıştı. İran altyaş milli takımlarında 16 kez forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol kaydetti.

Bu sezon fazla süre alamıyor

Kısaca kendisine Sayyad denilen golcü isim, bu sezon İstiklal'de çok da etkili olamadı. Takımıyla 17 maça çıkan Sayyad, sadece 821 dakika süre alırken 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Geleceğin yıldız adayı için Fenerbahçe'nin 850 bin euro'ya bonservis ödediği iddia edilirken oyuncun daha önce ile de adı anılmıştı.