Fenerbahçe'nin yeni Kalinic teklifi
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Transfer döneminde önceliğini iyi bir forvet arayışına veren Fenerbahçe'de gündeme ilk olarak Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic gelmişti.
Ancak Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, Kalinic için girişimlerini durdurmuştu.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre Fenerbahçe, Hırvat forveti tekrar gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Atletico Madrid'den senede 3.5 milyon euro kazanan Kalinic için kiralama teklifinde bulundu ve maaşının 3 milyon euro'sunu ödemeyi önerdi.
İspanyol ekibin ise oyuncuyu bonservisi ile göndermek istediği kaydedildi.
31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 karşılaşmada 4 gol atarken bir de asist yaptı.