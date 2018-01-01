Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Roman Neustadter!

Roman Neustadter, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en çok süre alan futbolcusu oldu.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 16 puanla kapatan Fenerbahçe'de, 17 maçta 1515 dakika sahada kalan Roman Neustaedter, takımın en istikrarlı ismi oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Phillip Cocu ile başlayıp, Erwin Koeman ile devam ettiği, son olarak Ersun Yanal ile tamamladığı 17 haftalık periyodu, 16 puan ve averajla 17. sırada bitirdi.

Toplam 27 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, Roman Neustaedter, 17 maçta toplam 1515 dakika görev yaptı.

Roman Neustaedter'i 1440 dakikayla Hasan Ali Kaldırım ile 1350 dakika forma giyen Martin Skrtel takip etti.