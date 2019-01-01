Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Emre Kılınç kimdir?

Fenerbahçe'nin transferi için Sivasspor ile anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'ı daha yakından tanıyın.

'nin Demir Grup 'un 24 yaşındaki genç oyuncusu Emre Kılınç'ı transfer ettiği iddia edildi.

A Spor' un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor Başkanı Mednun Otyakmaz ile Emre'nin transferi konusunda görüşmelerini tamamladı ve el sıkıştı.

Emre Kılınç kimdir?

Sakarya doğumlu, 24 yaşında olan Emre Kılınç orta sahanın solunda forma giyiyor. altyapısından yetişen ve Ocak 2017'de Sivasspor'a transfer olan Emre, alt yaş kategorilerinde 5 defa milli oldu. A Milli Takım kadrosuna da çağrılan Emre, buna karşın henüz A Milli formayı giyemedi.

Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da 23 karşılaşmada süre aldı ve bu süreçte 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.