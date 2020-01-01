Fenerbahçe'nin transfer ettiği İsmail Yüksek kimdir?

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu öncesi ilk resmi transferi olan İsmail Yüksek'i yakından tanıyın.

, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

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21 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

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İsmail Yüksek kimdir?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola 'da başladı. İsmail, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisansla mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Bu sezon takımının en skorer ismi olarak ön plana çıkan 1.84 boyundaki İsmail, U17 Ligi'ndeysa 19 maçta 5 gol kaydetti.