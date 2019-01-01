Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'te sakatlık şoku!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit'e Daler Kuzyaev'den kötü haber geldi.
Mavi-beyazlı kulübün resmi sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, 4 Şubat'ta Dudelange ile Zenit arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev, 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Rus oyuncunun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında ilk maçta görev alması beklenmiyor.
Kuzyaev, bu sezon Zenit formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.