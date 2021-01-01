Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi İspanyol basınında

İspanya'nın El Pais gazetesi Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine geniş yer verdi

Mesut Özil'in 'ye transferinin yankıları dünya basınında yer almaya devam ederken, İspanyol El Pais gazetesi bu transfere geniş yer ayırdı.

Mesut'u Londra'dan İstanbul'a taşıyan uçağın radarının bir milyondan fazla kişi tarafından takip edilmesine yer verilen haberde, Mesut transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin borsadaki hisselerinin neredeyse yüzde 50 değer kazandığı belirtildi.

Falcao, Drogba, Sneijder, Van Persie, Roberto Carlos ve Robinho'nun kariyerlerinin son döneminde Süper Lig'de oynamalarından ötürü Süper Lig'in yaşlı balinaların öldüğü kumsallara benzetildiği haberde bu tarz yıldızların Çin ya da gibi ülkelerde oynamaktansa Avrupa'ya çok daha yakın olduğu için 'yi tercih ettiği belirtildi.