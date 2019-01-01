Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusu reddedildi iddiası

Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor maçı için TFF’ye yaptığı kural hatası başvurusunun reddedildiği öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre TFF Yönetim Kurulu, Aytemiz ’un sahasında 3-1 kazandığı karşılaşması sonrasında Sarı Lacivertliler’in yaptığı ‘kural hatası var’ başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi.

Merkez Hakem Kurulu’ndan görüş alan TFF, Fenerbahçe’nin itiraz ettiği hataların, kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı.

Aynı şekilde Ankaragücü’nün de Kadıköy’de 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı kural hatası itirazı da kabul görmedi.

Her iki mücadele de tekrar edilmeyecek. TFF’nin konuyla ilgili bugün veya yarın kararını resmen duyurması bekleniyor.

Neden itiraz etmişlerdi?

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçındaki 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu.

Haberin devamı aşağıda

İlk yarının uzatma anlarında Aytemiz Alanyasporlu Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Taç atışını tekrarlatan hakemin kurallara göre bu kez tacı Fenerbahçe’ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.

Sarı Lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Bayındır tarafından kullanılan aut atışı esnasında Papiss Cisse’nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü.

Ankaragücü ise F.Bahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF’ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu.