Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: 4 eksik bulunuyor

Sarı lacivertlilerin sezonun ikinci yarısı için hazırlanacağı kampa katılacak oyuncular açıklandı.

13 Ocak'a kadar Antalya'da kamp yapacak olan , kadrosunu belirledi.

Sarı lacivertliler kampı tamamladıktan sonra 14 Ocak'ta İstikbal Mobilya ile oynanacak Ziraat Kupası karşılaşması için Kayseri'ye gidecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen.

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Sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın tedavileri tesiste, Victor Moses'ın tedavisi ise 'nin kontrolünde gerçekleşiyor. Sadık Çiftpınar da kadroda bulunmuyor.

Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak.

Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen ise kamp kadrosunda bulunan genç oyuncular olarak dikkat çekiyor.