Süper Lig

Fenerbahçe'nin kalan maçları, fikstürü (2020/21)

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Fenerbahce goal celebration Samatta
AA
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

Hafta

Fenerbahçe (8 Puan)

5 Göztepe (D)
6 Trabzonspor
7 Antalyaspor (D)
8 Konyaspor
9 Gençlerbirliği (D)
10 Beşiktaş
11 Denizlispor (D)
12 Yeni Malatyaspor
13 Gaziantep FK (D)
14 Başakşehir
15 BAY
16 Kasımpaşa (D)
17 Alanyaspor
18 BB Erzurumspor (D)
19 Ankaragücü
20 Sivasspor (D)
21 Kayserispor
22 Rizespor
23 Hatayspor (D)
24 Galatasaray
25 Fatih Karagümrük (D)
26 Göztepe
27 Trabzonspor (D)
28 Antalyaspor
29 Konyaspor (D)
30 Gençlerbirliği
31 Beşiktaş (D)
32 Denizlispor
33 Yeni Malatyaspor (D)
34 Gaziantep FK
35 Başakşehir (D)
36 BAY
37 Kasımpaşa
38 Alanyaspor (D)
39 BB Erzurumspo
40 Ankaragücü (D)
41 Sivassopr
42 Kayserispor (D)

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