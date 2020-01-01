Fenerbahçe'nin kalan maçları, fikstürü (2020/21)
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AA
Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Fenerbahçe (8 Puan)
|5
|Göztepe (D)
|6
|Trabzonspor
|7
|Antalyaspor (D)
|8
|Konyaspor
|9
|Gençlerbirliği (D)
|10
|Beşiktaş
|11
|Denizlispor (D)
|12
|Yeni Malatyaspor
|13
|Gaziantep FK (D)
|14
|Başakşehir
|15
|BAY
|16
|Kasımpaşa (D)
|17
|Alanyaspor
|18
|BB Erzurumspor (D)
|19
|Ankaragücü
|20
|Sivasspor (D)
|21
|Kayserispor
|22
|Rizespor
|23
|Hatayspor (D)
|24
|Galatasaray
|25
|Fatih Karagümrük (D)
|26
|Göztepe
|27
|Trabzonspor (D)
|28
|Antalyaspor
|29
|Konyaspor (D)
|30
|Gençlerbirliği
|31
|Beşiktaş (D)
|32
|Denizlispor
|33
|Yeni Malatyaspor (D)
|34
|Gaziantep FK
|35
|Başakşehir (D)
|36
|BAY
|37
|Kasımpaşa
|38
|Alanyaspor (D)
|39
|BB Erzurumspo
|40
|Ankaragücü (D)
|41
|Sivassopr
|42
|Kayserispor (D)