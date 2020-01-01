Fenerbahçe'nin kalan maçları, fikstürü (2019/20)
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AA
Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Fenerbahçe, 21 maçta topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Fenerbahçe (38 Puan)
|22
|Ankaragücü (D)
|23
|Galatasaray
|24
|Antalyaspor (D)
|25
|Denizlispor
|26
|Konyaspor (D)
|27
|Kayserispor
|28
|Kasımpaşa (D)
|29
|Yeni Malatyaspor
|30
|Göztepe
|31
|Gençlerbirliği (D)
|32
|Sivasspor
|33
|Beşiktaş (D)
|34
|Çaykur Rizespor