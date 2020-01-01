Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin kalan maçları, fikstürü (2019/20)

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AA
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun 21. haftası itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.

Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Fenerbahçe, 21 maçta topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

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    Hafta

    Fenerbahçe (38 Puan)

    22 Ankaragücü (D)
    23 Galatasaray
    24 Antalyaspor (D)
    25 Denizlispor
    26 Konyaspor (D)
    27 Kayserispor
    28 Kasımpaşa (D)
    29 Yeni Malatyaspor
    30 Göztepe
    31 Gençlerbirliği (D)
    32 Sivasspor
    33 Beşiktaş (D)
    34 Çaykur Rizespor

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